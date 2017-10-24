Собчак задумала изменить правила игры на выборах президента

Телеведущая Ксения Собчак постарается перевернуть ситуацию на президентских выборах и установить новые правила игры. Соответствующее заявление она сделала на своей пресс-конференции во вторник, 24 октября. Трансляцию ведет YouTube-канал «Открытой России».

«Моя задача — сделать так, чтобы из того, что мы видим на каждых выборах (одни и те же кандидаты, одни и те же лица), ... чтобы мы перевернули ситуацию, сделали ее совершенно другой», — цитирует Собчак ТАСС.

По ее словам, сейчас выборы в России представляют из себя «высокобюджетное шоу низкого качества». Телеведущая выразила надежду, что «графа "аротив всех" станет той отправной точкой, которая соберет вокруг себя огромное количество людей».

Она также отметила, что разделяет позицию бывшего владельца компании ЮКОС Михаила Ходорковского относительного того, что бойкотировать предстоящие президентские выборы не следует.