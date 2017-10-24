В Кремле проигнорировали обращение Ходорковского к демократам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался оценить призыв Михаила Ходорковского не бойкотировать предстоящие выборы главы государства. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 24 октября.

«В Кремле никак не расценивают такие заявления», — сказал Песков.

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Ранее во вторник бывший владелец ЮКОСа и основатель «Открытой России» (признанна в России нежелательной организацией — прим. «Ленты.ру») Михаил Ходорковский призвал голосовать на президентских выборах в марте 2018 года за любого приемлемого кандидата, кроме заранее определенного победителя. Такое заявление опубликовано на его страницах в YouTube и в Facebook. Он также призвал демократические силы добиться регистрации всех кандидатов, которые хотят участвовать в выборах и могут собрать голоса.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Новый глава государства будет занимать эту должность шесть лет. Действующий президент Владимир Путин имеет право баллотироваться, однако пока не объявил о таком намерении. О президентских амбициях заявлял лидер ЛДПР Владимир Жириновский и бизнесмен Сергей Полонский. Свое участие в выборах не исключает также председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

18 октября о планах побороться за высший государственный пост объявила телеведущая Ксения Собчак. Она считает, что ее выдвижение может стать полезным и для оппозиции, и для всего общества. Также она сравнила свою кандидатуру с графой «против всех».