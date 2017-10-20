Путин рассказал о перспективах женщины стать президентом России

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, может ли женщина стать главой государства. Слова российского лидера приводит РИА Новости.

«У нас все возможно», — сказал Путин во время итоговой пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

18 октября о планах побороться за высший государственный пост в России объявила Ксения Собчак. По мнению телеведущей, ее выдвижение может стать полезным и для оппозиции, и для всего общества. Также она сравнила свою кандидатуру с графой «против всех».

Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года. В соответствии с конституцией, глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.