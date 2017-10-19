Путин обозначил задачи следующего президента России

Президент России Владимир Путин рассказал, какие задачи будут стоять перед следующим лидером страны. Слова главы государства приводит ТАСС.

«Мы должны сделать Россию очень гибкой и в высшей степени конкурентоспособной. Гибкой с точки зрения форм и методов управления. Гибкой с точки зрения экономики. Устремленной в будущее с точки зрения внедрения новейших технологий. Оценки этих возможностей и их применения», — рассказал Путин на итоговой пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», отвечая на вопрос, какой он видит миссию победителя президентских выборов 2018 года.

Он добавил, что государство «должно укреплять обороноспособность, совершенствовать свою политическую систему, чтобы она тоже была как живой организм и развивалась в соответствии с тем, как весь мир развивается».

Выборы президента России должны состояться 18 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией, глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.