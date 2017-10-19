Путин усомнился в арифметических способностях Джона Керри

Президент России Владимир Путин полагает, что бывший госсекретарь США Джон Керри — «хороший парень», однако у него есть проблемы с арифметикой. Об этом он рассказал на итоговой пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», передает в четверг, 19 октября, РИА Новости.

С таким заявлением российский лидер выступил после слов бывшего президента Афганистана Хамида Карзая о том, что Джон Керри «не должен приезжать и считать голоса или определять количество голосующих в регионе».

«Джон хороший парень, но, видимо, с арифметикой у него пока не очень», — отметил Путин.

Джон Керри занимал пост государственного секретаря США с 1 февраля 2013 года и покинул его 20 января 2017-го после того, как администрация Барака Обамы передала властные полномочия команде Дональда Трампа. Преемником Керри стал Рекс Тиллерсон.