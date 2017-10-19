Путин пообещал не допустить резни в Донбассе

В Москве существуют опасения, что в случае закрытия границы между Россией и восточными областями Украины, в Донбассе может произойти повторение трагедии, случившейся в Сребренице в 1995 году. Об этом в четверг, 19 октября, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Чего мы боимся, я вам скажу. Если можно так сказать, что мы боимся чего-то. Если дать возможность до решения политических вопросов, до решения вопроса о придании этим территориям (самопровозглашенными Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) — прим.«Ленты.ру») особого статуса в соответствии с законом, который принят Радой и сейчас продлен на год, если не принять закон об амнистии, если не сделать всего этого, то закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведет к ситуации наравне с Сребреницей», — сказал Путин.

«Там будет просто резня устроена, мы это не сможем допустить и никогда не допустим», — добавил он.

Резня в Сребренице произошла в 1995 году. Сербские войска, блокировавшие объявленный «зоной безопасности» город, взяли его и, как считается, уничтожили до восьми тысяч взрослых мужчин из числа боснийских мусульман, отпустив женщин и детей. Нидерландские миротворцы, которые должны были обеспечивать безопасность Сребреницы, отказались вступать в бой. В 2007 году международный трибунал квалифицировал произошедшие массовые убийства как геноцид.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.