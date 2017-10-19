Путин рассказал об американцах на всех секретных объектах России при Ельцине

В 1990-х годах американские специалисты получили доступ на все секретные объекты российского ядерного оружейного комплекса. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию ведет ТАСС.

Проблема ядерного разоружения стала одной из ключевых тем, которые российский лидер затронул в своем выступлении. Так, глава государства напомнил, что в конце прошлого века между Москвой и Вашингтоном было заключено несколько соответствующих соглашений — по программе Нанна — Лугара и ВОУ-НОУ. Высший государственный пост России тогда занимал Борис Ельцин.

Соглашение по программе Нанна — Лугара позволило специалистам из Соединенных Штатов совершить 620 визитов в «святая святых» ядерного щита России, рассказал глава государства. «США получили доступ на все совершенно секретные объекты Российской Федерации», — подчеркнул Путин, добавив, что документ фактически носил односторонний характер.

По словам Путина, в рамках второго соглашения американцы совершили 170 визитов на самые закрытые зоны российских обогатительных комбинатов.

«На Уральском электрохимическом комбинате прямо в цехах был даже оборудован постоянно действующий американский наблюдательный пост. Были созданы постоянные рабочие места, куда американские специалисты каждый день ходили как бы на работу. Да не "как бы", а ходили на работу. А в их помещениях, как водится в таком случае, на совершенно секретных российских объектах стояли американские флаги», — сказал президент.

В то же время он отметил, что ВОУ-НОУ стало одной из самых эффективных мер ядерного разоружения в истории человечества. «В рамках этого соглашения Россией было выведено из обращения 500 тонн оружейного урана, что эквивалентно примерно 20 тысячам ядерных боезарядов», — пояснил российский лидер.