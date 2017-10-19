Россия
 

Путин рассказал об американцах на всех секретных объектах России при Ельцине

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин
Владимир Путин

В 1990-х годах американские специалисты получили доступ на все секретные объекты российского ядерного оружейного комплекса. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию ведет ТАСС.

Проблема ядерного разоружения стала одной из ключевых тем, которые российский лидер затронул в своем выступлении. Так, глава государства напомнил, что в конце прошлого века между Москвой и Вашингтоном было заключено несколько соответствующих соглашений — по программе Нанна — Лугара и ВОУ-НОУ. Высший государственный пост России тогда занимал Борис Ельцин.

Соглашение по программе Нанна — Лугара позволило специалистам из Соединенных Штатов совершить 620 визитов в «святая святых» ядерного щита России, рассказал глава государства. «США получили доступ на все совершенно секретные объекты Российской Федерации», — подчеркнул Путин, добавив, что документ фактически носил односторонний характер.

По словам Путина, в рамках второго соглашения американцы совершили 170 визитов на самые закрытые зоны российских обогатительных комбинатов.

«На Уральском электрохимическом комбинате прямо в цехах был даже оборудован постоянно действующий американский наблюдательный пост. Были созданы постоянные рабочие места, куда американские специалисты каждый день ходили как бы на работу. Да не "как бы", а ходили на работу. А в их помещениях, как водится в таком случае, на совершенно секретных российских объектах стояли американские флаги», — сказал президент.

В то же время он отметил, что ВОУ-НОУ стало одной из самых эффективных мер ядерного разоружения в истории человечества. «В рамках этого соглашения Россией было выведено из обращения 500 тонн оружейного урана, что эквивалентно примерно 20 тысячам ядерных боезарядов», — пояснил российский лидер.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия уничтожила все запасы химоружия
Путин обвинил США в срывах сроков по ликвидации химоружия
США прекратят помогать России обеспечивать ядерную безопасность
Последние новости
Путин рассказал об американцах на всех секретных объектах России при Ельцине
Из-за митингов в Киеве поднялись цены на услуги профессиональных «майданщиков»
В «Роскосмосе» рассказали о сбое в электронике «Прогресса»
Эстонский «король пельменей» обанкротился из-за российских санкций
Сын Улюкаева выпустит фильм «Папа, сдохни» на дотации Минкульта
Греф экспериментировал с биткоинами на себе
Израильская женщина-солдат сошлась в рукопашной с толпой иудеев-ортодоксов
Другие материалы рубрики
Россия00:0917 октября

«Хватит проституток, Чехова давай!»

Бульварные феи и колбасные короли Москвы
11:49Сегодня

Семьи жертв крушения над Синаем потребовали 93 миллиарда рублей от страховщиков

16:1718 октября

Оставшийся без денег из-за приставов пенсионер попросил Путина купить ему гроб

12:26Сегодня

Жириновский назвал Собчак подставным кандидатом

Россия00:05 9 сентября

Мы были скинами

Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
11:35Сегодня

Спецназ отправили усмирять 90 пьяных вахтовиков в поезде в Забайкалье

11:44Сегодня

Глава иркутского Минздрава проигнорировал просьбу о помощи пассажиру самолета

14:5018 октября

Учитель в Башкирии избил ребенка во время урока

Россия00:0316 октября

Маразм крепчает

Скоро Россию захлестнет эпидемия слабоумия, которую никто не ждет
10:43Сегодня

Зюганов припомнил Собчак сравнение россиян с генетическим отребьем

13:3818 октября

В России возбудили первое дело о возбуждении ненависти к атеистам

10:50Сегодня

Менявший внешность петербуржец три дня воровал сувениры из магазина в аэропорту

Россия
«Хватит проституток, Чехова давай!»
Бульварные феи и колбасные короли Москвы
Семьи жертв крушения над Синаем потребовали 93 миллиарда рублей от страховщиков
Жириновский назвал Собчак подставным кандидатом
Спецназ отправили усмирять 90 пьяных вахтовиков в поезде в Забайкалье
Глава иркутского Минздрава проигнорировал просьбу о помощи пассажиру самолета
Ход конем: Ксения Собчак идет в президенты
Она устала от Зюганова с Жириновским и пообещала быть против всех
Маразм крепчает
Скоро Россию захлестнет эпидемия слабоумия, которую никто не ждет
Все материалы
Мир
Иссам ЗахреддинХалифат убери
Сирийский терминатор три года косил джихадистов, но взорвался в день победы
Шпион, разлогинься
Мировые корпорации породили свои ЦРУ и КГБ, но проиграли интернету
«Мне довелось убивать русских»
Жажда крови, шепот смерти и грязная работа головорезов в Сирии
Польша отругала Венгрию за частые визиты Путина
Израильская женщина-солдат сошлась в рукопашной с толпой иудеев-ортодоксов
Пиво и сигареты
Тайная жизнь Северной Кореи
Опиум и смерть
Все материалы
Бывший СССР
Майдан-баян: в центре Киева вновь волнения
Саакашвили собирает бойцов и требует отставки Порошенко
Депутат Рады попытался сбежать с Украины с золотом и бриллиантами
Из-за митингов в Киеве поднялись цены на услуги профессиональных «майданщиков»
В «Правом секторе» сообщили о готовности штурмовать здание Верховной Рады
Белорусу запретили выезд из страны из-за корабля и человечка в паспорте
Митингующих в Киеве попросили вернуть отобранные у нацгвардейцев щиты
Протаранивший толпу внедорожник в Харькове попал на видео
Все материалы
Экономика
Екатерина Черкесова и Юлия Вихрева Блондинки в деле
Как за три тысячи рублей стать на 20 минут космонавтом
Греф экспериментировал с биткоинами на себе
Эстонский «король пельменей» обанкротился из-за российских санкций
Педофилам оставят меньше шансов для заработка
Шредер обвинил США в попытках ослабить Россию
Сечин назвал преувеличенными слухи о смерти нефти
Путин снизил президентскую зарплату на 2018 год
Все материалы
Силовые структуры
Золотой билет
Откосить от армии в России все еще несложно, но есть нюанс
Твой папа педофил
Российские женщины все чаще обвиняют мужей в изнасиловании детей
Перекрыли воду
Люди с оружием месяц держали в страхе жителей Хабаровского села
Конверт с миллионом рублей украли из квартиры гримера «Мосфильма»
В Долгопрудном нашли труп ростовщика с пулей в голове
В убийстве уроженца Армении в Москве заподозрили отставного подполковника МВД
Отца московского таксиста-отравителя заподозрили в похожем преступлении
Все материалы
Наука и техника
Последствия Кишиневского погромаМаксимальное насилие*
Что вытворяли с еврейскими женщинами во время погромов
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Беспилотник Northrop Grumman X-47BЛягут все
Россия испугалась американских комплексов глобального удара
Объяснены глобальные изменения погоды в Москве
В «Роскосмосе» рассказали о сбое в электронике «Прогресса»
Первый в истории бой гигантских роботов показали на видео
Найден быстрый способ побороть ожирение
Все материалы
Спорт
Цирк с конями
Сыграл ЦСКА, а стыдно болельщикам
Лоренцо Мельгарехо«Это похоже на испанское порно»
«Спартак» порезвился с «Севильей» на переполненном стадионе
Мария ШараповаПрилетела, поспала, проиграла
Сонная Шарапова собрала «Олимпийский» и разочаровала миллионы фанатов
Российский хоккеист отправил канадца в больницу
Брат наказанного за кокаин футболиста Еременко рассказал о его жизни
Месси съел таблетку из носка в матче Лиги чемпионов
Новый тренер «Баварии» установил особые правила в команде
Все материалы
Культура
Возвращение «грязного мечтателя»
Моника Беллуччи, рокеры и обнаженные модели в мельчайших деталях
«Улицы пропитаны порохом и шлюхами»
Кавказские рэперы забивают косяки и кладут на легавых
Дайкон и порядок
Безногий спортсмен, медсестра-вампир и другие герои книжных новинок
Собчак напророчили поддержку желающих развалить Россию
Актер фильмов «Жестокий романс» и «Табор уходит в небо» попал в реанимацию
Данила Багров из «Брата» признан национальным супергероем России
Раскрыт секрет таинственного шара в руке Христа на полотне да Винчи
Все материалы
Интернет и СМИ
Дикий восторг
Муки животных, загнанных в тупик людьми и самой природой
Бузовой предложили пост премьер-министра России
Смотрящие
Что скрывает британская глубинка
Страстный любитель фастфуда пожертвовал своим телом ради скидки в KFC
Фотограф показал женщин до, во время и после оргазма
Соски, подмышки и ягодицы превратили в персонажей мультфильма
«Бургер Кинг» решил потягаться с Собчак со своим кандидатом
Все материалы
Ценности
Феликс Килбертус«От нас одним шоколадом не откупишься»
Почему дизайнера Rolls-Royce оставили без сладкого
Джинсы за 1600 долларов украсили логотипом на причинном месте
Tom Ford представил босоножки в БДСМ-стиле
Бриллиант кардинала из романа Дюма продадут с торгов
Илон Маск занялся торговлей бейсболками
Кошка Лагерфельда представила набор для хорошего сна
Богатым автолюбителям предложили еще более мощный Porsche 718
Все материалы
Путешествия
Порвали два баяна
Москвичи рвутся в Липецк напиться самогона
Американский бомжатник и кубинские геи
Россиянин решил проехать США автостопом, но все пошло не по плану
Finnair в пятницу, 13-го, отправила последний «рейс в ад»
Москва оказалась в шесть раз популярнее Киева
Роспотребнадзор напугал туристов чумой на Мадагаскаре и Сейшелах
В Турции при невыясненных обстоятельствах погибла туристка из России
Назван лучший ресторан России
Все материалы
Из жизни
Жируха
В лондонской канализации нашли мерзкое нечто
Тайное оружие наркобаронов
У них есть танки, суперкомпьютеры и беспилотники
«Бабушка спрашивает, заставляют ли мусульмане сменить веру»
История москвички, которая переехала в Объединенные Арабские Эмираты
Американка нашла в клубе принца из династии царя Соломона и вышла за него замуж
Падение крана на едущий автомобиль в Китае попало на видео
Парашютист лишился штанов во время прыжка
Танцовщица пробежала на каблуках 42 километра за рекордное время
Все материалы
Как через Instagram продают машины за миллионы
Соцсети, молодеющие покупатели и другие причуды современного рынка суперкаров
Семиместность не порок
Как из пятиместной Mazda CX-5 получился семиместный кроссовер CX-9
Тест: зачем машине эта штуковина?
Попробуйте угадать, зачем инженеры это придумали
Офф-топчик
Какие кроссоверы и внедорожники в сентябре покупали лучше других
Mercedes-Benz представил прощальную версию мощнейшего «Гелика»
Стартап в США сделал трактор с автопилотом
Ford отзовет в России Mondeo с дефектом стояночного тормоза
Все материалы
Братва помнит
Чем украшают могилы криминальных авторитетов
Интим предлагать
Секс стал способом решения квартирного вопроса
«Я тупо решила, что теперь ем одну гречку»
Одинокая мать год сидела на крупе, чтобы накопить на квартиру
Раз, два, взяли!
Жилье в Крыму пока еще можно купить за копейки
Ущерб от обстрела Кремля оценят спустя сто лет
Названа цена самой дешевой съемной квартиры в Москве
Американец отомстил за выселение из дома цементом в канализации
Все материалы