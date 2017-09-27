Путин обвинил США в срывах сроков по ликвидации химоружия

Вашингтон не выполняет свои обязательства по срокам уничтожения химического оружия, заявил президент России Владимир Путин в ходе телемоста с Удмуртией. Его слова приводит ТАСС в среду, 27 сентября.

«Уже трижды [США] переносят сроки ликвидации, в том числе под предлогом отсутствия достаточного необходимого количества бюджетных финансовых средств, что, честно говоря, звучит как-то странновато», — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что Москва строго выполняет свои обязательства в сфере нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) и хорошо понимает риски возобновления гонки вооружений. «Рассчитываем, что усилия России по ликвидации химического оружия послужат примером и для других стран», — добавил Путин.

3 сентября сообщалось, что Россия завершила процесс уничтожения боеприпасов с отравляющим веществом люизит. Это было сделано на объекте по хранению и уничтожению химического оружия «Кизнер» в Удмуртии.

8 августа глава Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия Валерий Капашин заявил, что Россия завершит процесс уничтожения химоружия как минимум на шесть лет раньше США, которые планируют уничтожать свои арсеналы к 2023 году.

В марте председатель госкомиссии по химразоружению, полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич заявил, что на соответствующую программу потрачено в общей сложности свыше 330 миллиардов рублей.

Россия начала утилизацию советского химического оружия в январе 1998 года. К этому моменту его запасы составляли около 40 тысяч тонн.