Россия полностью уничтожит свое химическое оружие в сентябре 2017 года

Уничтожение запасов российских боевых отравляющих веществ завершится к концу сентября 2017 года. Об этом заявил «Интерфаксу» глава Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия Валерий Капашин.

Он указал, что процесс завершится с опережением ранее установленных графиков примерно на год. «Россия, приступившая к уничтожению боевых отравляющих веществ на пять лет позже, чем США, завершает этот процесс как минимум на шесть лет раньше. При этом химического оружия у нашей страны было на 10 тысяч тонн больше», — рассказал Капашин.

На данный момент, по его словам, уже уничтожены более 39,8 тысячи тонн отравляющих веществ (99,7 процента запасов). Соединенные Штаты будут уничтожать свои арсеналы до 2023 года.

Ранее, в марте 2017 года, председатель госкомиссии по химразоружению, полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич заявил, что на программу уничтожения химоружия потрачено в общей сложности свыше 330 миллиардов рублей.

Россия начала утилизацию советского химического оружия в январе 1998 года. К этому моменту его запасы составляли около 40 тысяч тонн. Боеприпасы, снаряженные отравляющими веществами (V-газом, зарином, зоманом, фосгеном, а также ипритом, люизитом и их смесями), и емкости с ними были свезены в семь арсеналов: «Горный» (Саратовская область), «Камбарка» и «Кизнер» (Удмуртская Республика), «Марадыковский» (Кировская область), «Почеп» (Брянская область), «Леонидовка» (Пензенская область), «Щучье» (Курганская область).

К осени 2016 года от всего накопленного СССР запаса боевой химии осталось около пяти процентов. В данный момент из семи исходных объектов хранение и уничтожение осуществляются только на объекте «Кизнер».