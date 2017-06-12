Россия уничтожила весь свой зарин

Все запасы боевого отравляющего вещества зарин, хранившиеся в России, уничтожены. Об этом «Интерфаксу» сообщил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия (ФУБХУХО) генерал-полковник Валерий Капашин.

Он уточнил, что ликвидация боевого газа завершилась в 1:00 мск 12 июня.

По словам Капашина, в целом Россия уничтожила 98,9 процента запасов отравляющих веществ. Эти работы будут завершены до конца текущего года.

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В марте председатель госкомиссии по химразоружению, полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич заявил, что Россия потратила на программу уничтожения своего химоружия в общей сложности более 330 миллиардов рублей.

Россия начала уничтожение арсеналов советского химического оружия в январе 1998 года. К этому моменту его запасы составляли около 40 тысяч тонн. Боеприпасы, снаряженные отравляющими веществами (V-газом, зарином, зоманом, фосгеном, а также ипритом, люизитом и их смесями), и емкости с ними были свезены в семь арсеналов: «Горный» (Саратовская область), «Камбарка» и «Кизнер» (Удмуртская Республика), «Марадыковский» (Кировская область), «Почеп» (Брянская область), «Леонидовка» (Пензенская область), «Щучье» (Курганская область).

К осени 2016 года от всего накопленного СССР запаса боевой химии осталось около пяти процентов. В данный момент из семи исходных объектов хранение и уничтожение осуществляются только на объекте «Кизнер».