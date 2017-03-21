ФУБХУХО назвало дату окончательной ликвидации российского химического оружия

Запасы российского химического оружия будут полностью ликвидированы к осени 2017 года. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия (ФУБХУХО) генерал-полковник Валерий Капашин.

«Мы сегодня ориентируемся, даже ни на йоту сомнений нет — это 24 октября», — заявил Капашин в ходе рабочей поездки на последний объект уничтожения химоружия в России в удмуртском поселке Кизнер.

Он указал, что уничтожение может быть завершено и раньше этого срока, в сентябре. «Мы будем делать все, для этого есть возможности, чтобы попытаться все-таки в сентябре завершить уничтожение химического оружия», — отметил он, пояснив, что, точные сроки зависят от ряда факторов, главным образом — от состояния люизита в оставшихся боеприпасах.

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Ранее в марте председатель госкомиссии по химразоружению, полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич заявил, что Россия потратила на программу уничтожения своего химоружия в общей сложности более 330 миллиардов рублей.

Россия начала уничтожения арсеналов советского химического оружия в январе 1998 года. К этому моменту его запасы составляли около 40 тысяч тонн. Боеприпасы, снаряженные отравляющими веществами (V-газом, зарином, зоманом, фосгеном, а также ипритом, люизитом и их смесями), и емкости с ними были свезены в семь арсеналов: «Горный» (Саратовская область), «Камбарка» и «Кизнер» (Удмуртская Республика), «Марадыковский» (Кировская область), «Почеп» (Брянская область), «Леонидовка» (Пензенская область), «Щучье» (Курганская область).

К осени 2016 года от всего накопленного СССР запаса боевой химии осталось около пяти процентов. В данный момент из семи исходных объектов хранение и уничтожение осуществляются только на объекте «Кизнер».