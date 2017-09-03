Россия полностью уничтожила боеприпасы с люизитом

Россия закончила уничтожение боеприпасов с отравляющим веществом люизит. Это было сделано на объекте по хранению и уничтожению химического оружия «Кизнер» в Удмуртии, сообщает в воскресенье, 3 сентября, «Интерфакс».
По словам начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия генерал-полковника Валерия Капашина, России осталось ликвидировать только небольшую партию химических боеприпасов с отравляющим веществом типа «ви-икс». Это позволит полностью исполнить обязательства Москвы по международной Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.
«Это произойдет в ближайшие недели, так как объект "Кизнер" в штатном режиме продолжает свою работу», — отметил Капашин.
В начале августа генерал-полковник сообщал, что уничтожение запасов российских боевых отравляющих веществ завершится к концу сентября 2017 года. Соединенные Штаты, по его словам, будут уничтожать свои арсеналы до 2023 года.
Люизит представляет собой фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Он токсичен для человека при любых формах воздействия, а также может проникать сквозь материалы защитных костюмов и противогазы.
Россия начала утилизацию советского химического оружия в январе 1998 года. Тогда его запасы составляли около 40 тысяч тонн. Боеприпасы, снаряженные отравляющими веществами (V-газом, зарином, зоманом, фосгеном, а также ипритом, люизитом и их смесями), и емкости с ними были свезены в семь арсеналов: «Горный» (Саратовская область), «Камбарка» и «Кизнер» (Удмуртская Республика), «Марадыковский» (Кировская область), «Почеп» (Брянская область), «Леонидовка» (Пензенская область), «Щучье» (Курганская область).