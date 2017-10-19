Путин назвал неоднозначными итоги революции 1917 года

Революция всегда является следствием дефицита ответственности всех участников процесса, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании клуба «Валдай» в четверг, 19 октября. Его слова передает РИА Новости.

«Сегодня, обращаясь к урокам столетней давности, к революции 1917 года, мы видим, какими неоднозначными были ее результаты, как тесно переплетены негативные и, надо признать, позитивные последствия тех событий», — сказал российский лидер.

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По его словам, в настоящее время растущее неравенство формирует у миллионов людей ощущение несправедливости и обделенности, что ведет к радикализации общества. Путин подчеркнул, что, помимо революционного пути, всегда есть и эволюционный.

Президент также считает, что многие достижения Запада стали ответом на вызов СССР. «Имею в виду повышение уровня жизни, формирование мощного среднего класса, реформы рынка труда и социальной сферы, развитие образования, гарантии прав человека, включая права меньшинств и женщин, преодоление расовой сегрегации, которая, я напомню, еще несколько десятилетий назад была постыдной практикой во многих странах, включая Соединенные Штаты», — пояснил он.

В середине сентября депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму проект постановления об объявлении амнистии в связи со столетием Октябрьской революции.

Октябрьская революция (Великая Октябрьская социалистическая революция, или большевистский переворот) — одно из крупнейших политических событий XX века. Она произошла в России в октябре (по новому стилю — в ноябре) 1917 года.