Песков отреагировал на слова Собчак о разговоре с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не присутствовал при разговоре Владимира Путина и телеведущей Ксении Собчак. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать реакцию главы государства, передает РИА Новости.

«Поэтому ничего не могу сказать», — добавил официальный представитель Кремля.

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Также Песков отверг обвинения в том, что российское руководство имеет отношение к решению Собчак баллотироваться в президенты в 2018 году.

По словам телеведущей, с Путиным она обсуждала находящийся на стадии производства фильм об Анатолии Собчаке. После беседы о картине Собчак сказала, что «приняла решение». Президент, в свою очередь, заметил, что каждый имеет право принимать решения, но должен отвечать за них.

18 октября Собчак объявила о планах побороться за высший государственный пост в России. По мнению телеведущей, ее выдвижение может стать полезным и для оппозиции, и для всего общества. Также она сравнила свою кандидатуру с графой «против всех».