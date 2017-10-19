Россия
 

Зюганов припомнил Собчак сравнение россиян с генетическим отребьем

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Геннадий Зюганов
Геннадий Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал намерение телеведущей Ксении Собчак баллотироваться на пост президента России. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 19 октября.

«Я очень серьезно отношусь к людям, стране, избирателям, выборам. Превращать это в трагикомедию нет смысла», — сказал коммунист.

Он отметил, что у него вышла книга, в которой он цитирует высказывания «злобных русофобов». «И там есть, в этой компании, и Ксюша, которая назвала нашу страну и народ генетическим отребьем. Я плохо представляю возможность выдвинуться… Тем более [она] хочет стать президентом страны, давая людям и стране такую оценку. Мне кажется, это невозможно даже в Буркина-Фасо», — резюмировал Зюганов.

Накануне Собчак объявила о решении участвовать в выборах президента России, которые пройдут в марте 2018 года. Она отметила, что ответственно относится к любым действиям на общественном поприще, а ее участие в президентской гонке может быть шагом на пути к необходимым в стране преобразованиям.

В сентябре «Ведомости» писали, что в администрации президента подумывают о том, чтобы выставить женщину в качестве «спарринг-партнера главного кандидата в президенты». Идеальным кандидатом близкие к администрации источники называли именно Собчак.

Зюганов баллотировался на пост президента четыре раза: в 1996, 2000, 2008, 2012 годах. На последних выборах он набрал 17,18 процентов голосов избирателей.

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