Жириновский назвал Собчак подставным кандидатом

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что телеведущая Ксения Собчак не обладает достаточным опытом, чтобы претендовать на президентское кресло. Его слова приводит РИА Новости в четверг, 19 октября.

«Конечно, можно выдвигаться, но понятно же, что должен быть определенный набор качеств, должна быть за спиной какая-то историческая эпоха… Нужно работать на разных работах, нужно на выборах быть. Она на каких выборах была? Ни на каких и никогда, никто за нее не голосовал», — сказал либерал-демократ на встрече с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

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Политик подчеркнул, что страной должны управлять специалисты. «Кто угодно может выдвинуть себя, а как собрать два миллиона подписей? Явно не получится. Подставной кандидат, чтобы опустить других кандидатов», — сказал он.

Ранее в четверг лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя намерение Собчак участвовать в выборах президента в марте 2018 года, указал на ее неуважительное отношение к согражданам. По его словам, телеведущая называла россиян генетическим отребьем.

Собчак объявила о решении участвовать в выборах президента накануне вечером. Она подчеркнула, что ответственно относится к любым действиям на общественном поприще.

В августе Жириновский заявил, что намерен в шестой раз баллотироваться в президенты. Основатель и бессменный лидер ЛДПР принимал участие в президентских кампаниях 1991, 1996, 2000, 2008 и 2012 годов. Самый лучший результат либерал-демократ продемонстрировал в 2008-м — тогда за его кандидатуру проголосовало 9,35 процента избирателей.