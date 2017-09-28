Жириновский призвал Зюганова, Миронова и Явлинского уступить место молодым

Лидерам партий давно пора передать руководство молодежи, заявил председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва» в четверг, 28 сентября.

«Зюганов сколько сидит? Жириновский сколько сидит? [Сергей] Миронов? [Григорий] Явлинский? Он играет, что там другой руководитель. Он должен уйти, чтобы другая команда вела политическую партию. Я только за это», — сказал он.

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В то же время политик признался, что ему достойной замены пока нет. «Как появится, обязательно поможем этому человеку получить опыт управления», — заверил лидер либерал-демократов.

Жириновский также положительно оценивает приход на руководящие посты молодых специалистов: «Мы всегда выступали за омоложение, за обновление, за очищение». Однако, по его мнению, не следует превращать ротацию кадров в некую кампанию, целесообразней менять систему в целом. «Совершенно не годятся выборы. Назначать. И идеальный вариант — это делать вместе с избранием президента. Вот его избирают на шесть лет, и он назначает новых губернаторов, новых министров. И через шесть лет они все уходят в отставку», — предложил он.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Игоря Кошина. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен 38-летний Александр Цыбульский, замминистра экономического развития. Также на этой неделе был уволен 70-летний глава Нижегородской области Валерий Шанцев. Его сменит 40-летний Глеб Никитин. Дмитрию Азарову, который сменил 25 сентября самарского губернатора Николая Меркушкина, 47 лет.