Красноярский губернатор объявил о своей отставке

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил о своей отставке. Такое заявление он сделал на встрече с правительством региона и депутатами в среду, 27 сентября. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко.
«Толоконский сейчас: "Я ухожу. И даже уезжаю". Говорит, волнуясь. Это очень чувствуется», — написал парламентарий.
По данным РИА Новости, основными претендентами на пост губернатора Красноярского края являются глава Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков и руководитель «Оборонпрома» Сергей Сокол.
Толоконский возглавлял Красноярский край с 2014 года. Он стал третьим российским губернатором, который подал в отставку на этой неделе. Накануне президент России Владимир Путин уволил 70-летнего главу Нижегородской области Валерия Шанцева, который возглавлял регион с 2005 года. Врио губернатора назначен 40-летний Глеб Никитин. 25 сентября в отставку ушел самарский губернатор Николай Меркушкин. Врио руководителя региона назначен бывший мэр Самары, сенатор Дмитрий Азаров. Меркушкин руководил Самарской областью с мая 2012 года.
В тот же день «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщил о возможном начале на этой неделе серии отставок глав регионов. По данным газеты, могут смениться руководители 10 субъектов.