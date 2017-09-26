Путин уволил губернатора Нижегородской области

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении с поста губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 26 сентября.

Как отмечается, глава региона ушел в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора области назначен первый замглавы Минпромторга Глеб Никитин. Указ вступает в силу со дня его подписания.

21 сентября Шанцев прокомментировал появившиеся за день до этого сообщения в СМИ о том, что он покидает свой пост. «Когда соберусь [уходить], — тогда скажу... Я работаю до 22 часов, расписан график», — отмечал он.

70-летний Шанцев был назначен главой Нижегородской области в 2005 году. В 2014 году он принял участие в прямых выборах губернатора. В результате он набрал 86 процентов.