Нижегородский губернатор прокомментировал информацию о своей отставке

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, комментируя сообщения о возможной отставке заявил, что продолжает работать на посту главы региона. Его слова приводит ТАСС в четверг, 21 сентября.

«Когда соберусь [уходить], — тогда скажу... Я работаю до 22 часов, расписан график», — сказал Шанцев.

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Ранее в четверг «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении губернатора сообщил, что Шанцев не собирается уходить в отставку. «Шанцев полон сил и желания работать дальше», — отметил собеседник агентства.

Накануне газета «Коммерсантъ» сообщила, что Валерий Шанцев покидает свой пост. По данным издания, окончательно это было решено на встрече главы области с руководством администрации президента. О вероятности отставки Шанцева до конца года газета сообщала 7 сентября.

70-летний Шанцев был назначен главой Нижегородской области в 2005 году. В 2014 году он принял участие в прямых выборах губернатора. В результате он набрал 86 процентов.