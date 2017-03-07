Нижегородский губернатор поздравил женщин в стиле Mannequin Challenge

Видео: 52nnov / YouTube

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев принял участие в интернет-флешмобе Mannequin Challenge, записав видеопоздравление в этом стиле для женщин к 8 Марта. Запись опубликована на видеохостинге YouTube.

«Нам хотелось уйти от обыденных поздравлений с цветами, поэтому выбран такой современный и популярный формат. По сценарию мужчины и женщины в суете готовятся к 8 Марта, и именно губернатор помогает им», — пояснил идею видеоролика газете «Коммерсантъ» пресс-секретарь губернатора Роман Скудняков.

В конце 2016 года американцы запустили в интернете флешмоб Mannequin Challenge. Люди неожиданно замирали во время выполнения какого-либо действия. К акции присоединялись туристы по всему миру, пассажиры и работники метро, российские спортсмены, пожарные и губернаторы.