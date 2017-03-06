Москвичкам пообещали на 8 Марта шаурму и тюльпаны

В сети появился сервис «Шаурман и Тюльпанов», специализирующийся на доставке донер-кебаба и цветов для жительниц столицы. «Наконец-то кто-то придумал совместить шаурму и тюльпаны!» — говорится на главной странице проекта.

По словам авторов сервиса, «Шаурман и Тюльпанов» создан «группой неравнодушных людей, которые устали от того, что мужчины дарят девушкам на 8 Марта только цветы», забывая о подарке, и решили заняться доставкой тюльпанов и донеров. «Самый лучший подарок — шаурма и тюльпаны! Девушкам это правда нравится, мы спрашивали», — отмечают они.

В «Шаурман и Тюльпанов» начнут принимать заказы утром в Международный женский день. «Подарок мы доставим прямо в руки получателю через час после заказа. Но пока только в Москве», — уверяют создатели проекта.

В преддверии 23 Февраля Брестский чулочный комбинат выпустил лимитированную серию мужских носков в консервных банках. В партию вошли три тысячи банок. «Дарить носки на 23 Февраля банально? Нет. Теперь дождь, снег, ураганный ветер не страшны — пятки любимого мужчины останутся сухими надолго», — отметили на предприятии.