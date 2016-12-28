Американка прославилась в Facebook благодаря новогодней игре в картошку-какашку

Видео: Barbara Dalton / Facebook

Барбара Далтон (Barbara Dalton) из американского штата Миссури обрела популярность на Facebook после того, как поделилась видео о том, как они с семьей развлекались в преддверии нового года. Компания придумала игру в «картошку-какашку» (или «покакай картошкой»), которой массово заинтересовались другие пользователи соцсети.

«Мы устали в бутылочку и перешли на картошку-какашку», — объяснила Далтон. Участники игры должны зажать корнеплод между ягодиц и донести его до урны.

Игра полюбилась пользователям Facebook. За неделю ролик набрал 40 миллионов просмотров и свыше 70 тысяч комментариев. Видео поделились на своих страничках больше 700 тысяч пользователей.