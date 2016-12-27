Пользователей сети насмешил усатый сочинский снеговик

Пользователь портала Pikabu разместил фотографию снеговика, слепленного в Сочи. Снежная фигура с усами и пальмой на голове вдохновила посетителей сайта на шутки и мемы.

Сочинскому снеговику тут же придумали названия. По всеобщему мнению, снеговик напоминает грузина, а потому за ним закрепились прозвища Снеговикадзе и Грузовик (грузинский снеговик).

Кому-то показалось, что при наличии машины снеговик мог бы работать таксистом.

Один из пользователей подметил сходство снежной статуи с героем «Смешариков» Ежидзе, а другой — с персонажем «Деревни дураков».

Пользователи портала заметили, что вокруг снеговика практически нет снега, а сам он установлен на уличной тротуарной плитке. Один из посетителей сайта предположил, что материал пришлось собирать по всему городу.