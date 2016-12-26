В сети посмеялись над сделанной в Paint рождественской открыткой ФБР

Федеральное бюро расследований опубликовало в Twitter новогоднюю открытку, выполненную в простейшем графическом редакторе Paint. На поздравление обратило внимание издание Huffington Post.

На открытке нарисован белый снеговик на синем фоне, вокруг него летят снежинки. «Счастливых праздников от нашей семьи ФБР», — гласит подпись к картинке.

Микроблогеры заявили, что нарисовав картинку в Paint, ФБР совершило преступление в области графического дизайна, за что должна арестовать сама себя.

В комментариях под картинкой пользователи поиронизировали над тем, что структура с многомиллионным бюджетом сэкономила на дизайнере, и забросали ФБР ответными открытками, сделанными в Paint.

«Графический дизайн — моя страсть».

«Может, возьмете меня? Я сделала это за 10 минут».