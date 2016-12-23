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В Китае построили 34-метрового снеговика

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На ежегодной выставке скульптур из снега, которая в 34-й раз проводится в китайском городе Харбин, соорудили снеговика высотой 34 метра. Об этом сообщает агентство UPI.

На видео с мероприятия, опубликованном на сервисе Newsflare, также можно увидеть снежного дракона, замок, гигантскую снежинку и несколько башен. Для возведения этих скульптур потребовалось 120 тысяч кубометров снега.

17 декабря сообщалось, что в китайском городе Чанчунь (провинция Гирин) представили около 700 скульптур из шоколада, изготовленных французским художником Николаем Поповым. Среди них — шоколадные будды и уменьшенная копия терракотовой армии.

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