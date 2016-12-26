Англичане осудили полицейских за конфискацию рождественского каннабиса

В сети раскритиковали действия сотрудников полицейского департамента графства Глостершир (Великобритания), которые конфисковали куст каннабиса, замаскированный под рождественскую елку. Об этом полицейские сообщили в Twitter-аккаунте Glos Police.

«Не совсем традиционная рождественская елка! Двое человек из Челтнема арестованы по подозрению в выращивании конопли», — говорится в посте.

Они также добавили, что куст каннабиса обнаружили на территории одного из заводов. Растение было замаскировано с помощью елочных игрушек, мишуры, гирлянд и позолоченного ангела, установленного на верхушке.

Пост возмутил пользователей Twitter, и они посоветовали полицейским заняться поимкой настоящих преступников. «Полицейские Глостершира, вы отстой. Как насчет того, чтобы бороться с терроризмом или расследовать преступления, вместо того чтобы воровать рождественские деревья», — поинтересовался один из них.

«Если вы действительно думали, что ваши действия сделают район безопаснее, или что вы конструктивно использовали свое время — вы просто идиоты», — заметил другой юзер.

Некоторые начали обвинять полицейских в том, что они воруют Рождество у граждан Великобритании, и сравнивать их с главным героем фильма «Гринч — похититель Рождества». «Вау. Прямо-таки Гринч. Как свиньи украли Рождество», — заявил пользователь ErikNJohnson.