Белорусский чулочный комбинат подготовил к 23 Февраля консервированные носки

Брестский чулочный комбинат в преддверии 23 Февраля выпустил ограниченную серию мужских носков в подарочной упаковке, представляющей собой консервную банку. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

В партию вошли три тысячи банок. Их содержимое отличается только размером, в остальном носки одинаковые. Все они черного цвета и состоят на 73 процента из хлопка, на 25 процентов из полиэстера и на 2 процента из эластана.

«Дарить носки на 23 Февраля банально? Нет. Теперь дождь, снег, ураганный ветер не страшны — пятки любимого мужчины останутся сухими надолго», — отметили на предприятии.

Представитель комбината при этом отказался уточнить, готовит ли завод подарочную серию для женщин к 8 Марта.

Ранее агентство БЕЛТА сообщало, что в честь 23 Февраля мужчины смогут бесплатно посетить Минский зоопарк, предъявив военный билет. Для свободного доступа также будут открыты экзотариум, выставки «Аквариум» и «Удивительный мир террариума».

23 февраля в Белоруссии, как и в России, отмечается День защитника Отечества. Праздник имеет статус государственного.