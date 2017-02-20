Lancome предложил мужчинам брутальную косметику на 23 февраля

В преддверии Дня защитника Отечества марка Lancome представила брутальную коллекцию косметических средств для ухода за кожей. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Линейка включает в себя очищающие и увлажняющие средства, пену для бритья, а также гель Génifique HD, сужающий поры и обеспечивающий гладкость кожи.

Каждый продукт линии для мужчин обладает освежающей текстурой и супер эффективной формулой, которая проникает в глубокие слои кожи и мгновенно придает ощущение комфорта и гладкости, что особенно важно для кожи, ежедневно подверженной стрессу: бритью, перепадам температур и агрессивным окружающим факторам.

Фото: пресс-служба Lancome 1 /6

Lancome — косметический бренд, основанный в 1935 году Арманом Петижаном. Первые пять ароматов марки во флаконах по эскизам Жоржа Делома были представлены на Всемирной выставке в Брюсселе (1935). Годом позже ассортимент бренда пополнился косметическими средствами. С 1964 года марка принадлежит компании L’Oreal.