Lancome «вырастил» совершенную розу

Французский бренд представил новую весеннюю коллекцию макияжа Absolutely Rose («Совершенство розы»), в которую вошли новые средства, а также новые оттенки средств-бестселлеров, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда в пятницу, 17 февраля.

Флагманский продукт линии, разработанной визажистом бренда Лизой Элдридж, — пудра La Rose à Poudrer, декорированная шелковым цветком розы. Кроме того, представлены осветляющая пудра Parisian Kabuki с макияжной кистью, лимитированная палетка теней La Palette La Rose с двусторонней кистью для смешивания и накладывания тонов слоями, а также средства в трендовой форме кушонов — три оттенка румян Cushion Blush Subtil, карандаши-спонжи Parisian Lips Le Stylo, новые оттенки двухфазного блеска для губ на основе масел Juicy Shaker, тушь для ресниц и другие средства.

Лицо коллекции — Лили Коллинз, актриса и модель, дочь певца Фила Коллинза.

Lancome — косметический бренд, основанный в 1935 году Арманом Петижаном. Первые пять ароматов марки во флаконах по эскизам Жоржа Делома были представлены на Всемирной выставке в Брюсселе (1935). Годом позже ассортимент бренда пополнился косметическими средствами. С 1964 года марка принадлежит компании L’Oreal.

Представителями бренда в разное время были Инес Састр, Ума Турман, Жюльет Бинош, Изабелла Росселлини, Кейт Уинслет, Энн Хэтэуэй, Эмма Уотсон, Лили Коллинз. Осенью 2016 года лицом марки стала также 54-летняя австралийка Рози Бэтти, жертва домашнего насилия.