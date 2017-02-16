«Маске Золушки» поменяли оформление

Марка Valmont объявила о выпуске лимитированной коллекции масок для лица Prime Renewing Pack. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Средство устраняет признаки усталости, восстанавливает текстуру кожи и ее цвет. Среди поклонниц она получила название «Маска Золушки». По словам представителей марки, насыщенная кремовая, но нежирная текстура маски разглаживает и успокаивает кожу, выводит токсины и уменьшает воспаления, восстанавливает естественное сияние здоровой молодой кожи.

В продаже средство появится в феврале, цена — 27 тысяч рублей за флакон объемом 125 миллилитров. До этого маски продавались в объеме 50 миллилитров.

Другая косметическая марка — Estee Lauder — осенью прошлого года представила тональный крем в новой форме — стик-кушон Double Wear Nude с инновационным аппликатором-спонжем, который можно снимать для очистки. В состав тонального крема входит комплекс масел SkinSync, включая питательное масло муру-муру и линолевую кислоту, комплекс Quench с гиалуронатом натрия, а также частицы золота и жемчуга Южных морей для сияния кожи.