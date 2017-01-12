Марка GlamGlow предложила женщинам серебряные маски

Марка GlamGlow выпустила новое средство — маску для лица GravityMud, которая при нанесении из белой становится серебристой, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда в среду, 12 января.

Маска содержит несколько активных комплексов, в которые входят плазма морских водорослей, полимеры, изофлавоны сои, экстракт исландских бурых водорослей, ледниковая глина, маршмеллоу, листья солодки и гилауроновая кислота. Средство делает кожу более упругой, а контуры лица — более четкими. Кроме того, бренд представил новые средства ухода за губами Poutmud: скраб с карибским тростниковым сахаром и гавайской морской солью и увлажняющий бальзам для губ с миндальным и кокосовым маслами, маслами мурумуру, ши, таману и бабассу, а также экстрактом комбучи.

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Бренд GlamGlow основан Гленн и Шэнноном Деллимор (Glenn & Shannon Dellimore) в 2010 году в США как производитель средств для ухода за кожей с оригинальными формулами. Изначально косметические продукты марки предназначались для профессионального использования голливудскими звездными визажистами, но затем вышли на широкий рынок. В настоящее время бренд принадлежит компании Estee Lauder.