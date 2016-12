Мэрайя Кэри представила косметику для M.A.C

Певица Мэрайя Кэри в сотрудничестве с брендом M.A.C представила лимитированную линию декоративной косметики M∙A∙C х Mariah Carey. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил «Ленте.ру» представитель бренда.

В нее вошли пудры, помады, тени для век, румяна, карандаши и блески для губ в блестящей упаковке, названные в честь песен популярной исполнительницы: This Is My Night, Diamond Butterfly, Rainbow Interlude, Little Miss Monroe и другие. В коллекции преобладают пастельные тона в теплой гамме и золотистые оттенки. В продаже косметика появится в январе 2017 года.

Мэрайя Кэри — американская певица, автор песен, музыкальный продюсер, актриса и филантроп. Ее дебютный альбом Mariah Carey вышел в 1990 году и получил четырехкратный платиновый сертификат. В 90-е годы Кэри считалась самым коммерчески успешным музыкантом в истории лейбла Columbia, в 2000 году на церемонии World Music Awards была названа самой коммерчески успешной певицей тысячелетия.

M.A.C. Cosmetics — производитель косметики, штаб-квартира компании располагается в Нью-Йорке. Фирма создана в Канаде в 1984 году. Изначально бренд позиционировал себя как «косметику для визажистов», но затем вышел на массовый рынок. В настоящее время бренд принадлежит фирме Estee Lauder. В ноябре 2016 года бренд выпустил рождественскую коллекцию косметики Nutcracker («Щелкунчик»).