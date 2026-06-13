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06:58, 13 июня 2026Интернет и СМИ

На Западе заявили об отчаянии Каллас

Христофору: Заявления Каллас о ее пользе для дипломатии ЕС свидетельствуют об отчаянии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что постоянное упоминание своей важности для Европейского союза (ЕС) в письме главы евродипломатии Каи Каллас к чиновникам говорит о ее растущем отчаянии. Об этом он сообщил в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, Каллас утверждает, что приносит пользу дипломатии ЕС. Однако, по его мнению, «путь изоляции и ссоры с Китаем, Россией, США, Индией и почти всем глобальным Югом» противоречит этому заявлению.

Христофору подчеркнул, что крупные страны Евросоюза недовольны работой Каллас. Ее считают некомпетентной и обвиняют в нежелании иметь гибкую позицию по украинскому конфликту, заявил он.

Ранее бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Каллас не может выполнять свои ключевые должностные обязанности. Она подчеркнула, что подход Каллас ведет к обесцениванию нейтралитета, который считался главным активом дипломатии.

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