Посылки россиян по пути из Европы в Россию таинственно исчезли

Посол в Берне Гармонин заявил об исчезновении посылок россиян по пути из Европы в РФ

Граждане РФ, которые живут в странах Европы, в частности, в Швейцарии, столкнулись с трудностями с почтовыми отправлениями в Россию. Их посылки таинственно исчезают по пути в страну, о проблеме рассказал российский посол в Берне Сергей Гармонин, его слова приводит ТАСС.

«Россияне не могут быть уверены, что их посылки на родину с личными вещами, подарками и детскими игрушками, литературой вообще дойдут. Такие посылки из Европы нередко исчезают в пути», — признал дипломат.

Он заявил, что такая ситуация наряду с ограничениями на финансовые переводы создает помехи для российских граждан, живущих за границей на ПМЖ.

«Является ли это дискриминацией в прямом смысле слова? Да вроде как формально нет. Приносит ли это неудобства нашей диаспоре? Конечно, да», — подчеркнул Гармонин.

Ранее в Германии начали расследование против немца из-за подаррочной посылки с мылом из России. Было установлено, что все предметы из отправления значатся в санкционном списке ЕС.