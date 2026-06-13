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07:49, 13 июня 2026Мир

Посылки россиян по пути из Европы в Россию таинственно исчезли

Посол в Берне Гармонин заявил об исчезновении посылок россиян по пути из Европы в РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / Global Look Press

Граждане РФ, которые живут в странах Европы, в частности, в Швейцарии, столкнулись с трудностями с почтовыми отправлениями в Россию. Их посылки таинственно исчезают по пути в страну, о проблеме рассказал российский посол в Берне Сергей Гармонин, его слова приводит ТАСС.

«Россияне не могут быть уверены, что их посылки на родину с личными вещами, подарками и детскими игрушками, литературой вообще дойдут. Такие посылки из Европы нередко исчезают в пути», — признал дипломат.

Он заявил, что такая ситуация наряду с ограничениями на финансовые переводы создает помехи для российских граждан, живущих за границей на ПМЖ.

«Является ли это дискриминацией в прямом смысле слова? Да вроде как формально нет. Приносит ли это неудобства нашей диаспоре? Конечно, да», — подчеркнул Гармонин.

Ранее в Германии начали расследование против немца из-за подаррочной посылки с мылом из России. Было установлено, что все предметы из отправления значатся в санкционном списке ЕС.

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