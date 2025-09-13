В ФРГ начали расследование против немца из-за посылки с мылом из России

Прокуратура Шверина (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) начала расследование против немецкого фермера, который получил в подарок из России посылку с мылом, деревянной фигуркой и CD-диском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию NDR.

Мужчину подозревают в нарушении санкционного режима Европейского союза (ЕС) против России. Стоимость всей посылки оценивается в 2,5 тысячи рублей или в 26,83 евро. Подарок фермер получил на Пасху от друга из Сибири. Они познакомились на одной из сельскохозяйственных ярмарок.

Почта в Лейпциге остановила доставку посылки. Сотрудниками таможни после проверки было установлено, что все три предмета, отправленные из России, значатся в санкционном списке ЕС.

Ранее таможенники пресекли контрабанду продукции военного назначения из России в Израиль. 22-летний россиянин пытался отправить амуницию из Ессентуков за границу. В его посылке сотрудники таможни обнаружили грудную и спинную бронепанели ТБМП.305249.129ТУ.