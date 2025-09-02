Силовые структуры
20:15, 2 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин пытался отправить военную продукцию посылкой в Израиль

Жителя Ессентуков поймали на попытке отправить военные бронепанели в Израиль
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления

Таможенники пресекли контрабанду продукции военного назначения из России в Израиль. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.

По данным ведомства, 22-летний россиянин пытался отправить амуницию из Ессентуков за границу. В его посылке сотрудники таможни обнаружили грудную и спинную бронепанели ТБМП.305249.129ТУ, которые относятся к товарам военного назначения. Для их вывоза необходимо наличие специальной лицензии, которой у молодого человека не оказалось.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 226.1 («Контрабанда сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов») УК РФ. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Ранее в Удмуртии задержали мужчину за контрабанду товаров двойного назначения.

