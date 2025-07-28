Россиянин продавал за границу товары двойного назначения

В Удмуртии задержали мужчину за контрабанду товаров двойного назначения

В Удмуртии задержали мужчину за контрабанду товаров двойного назначения. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 («Контрабанда сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов») УК РФ.

По данным ведомства, 48-летний житель Ижевска работал в организации, продающей средства индивидуальной защиты. В период с января 2020 года по май 2022 года он продал за границу более пяти тысяч товаров двойного назначения.

У компании не было лицензии для осуществления внешнеторговой деятельности в отношении товаров, попадающих под экспортный контроль. Для работы подозреваемый предоставил в таможенный контроль недостоверную информацию.

Факт противоправной деятельности выявили и пресекли оперативники и следователи полиции.

Ранее сообщалось, что женщина с пистолетом и сотней тысяч долларов задержана в российском аэропорту.