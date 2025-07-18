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12:07, 18 июля 2025Силовые структуры

Женщина с пистолетом и сотней тысяч долларов задержана в российском аэропорту

Во Внуково задержана пассажирка из США с пистолетом Colt и чеком на $138 тыс.
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В аэропорту Внуково таможенники задержали пассажирку из США с пистолетом и чеком на 138 тысяч долларов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда огнестрельного оружия»). Она арестована. Кроме того, правоохранители усмотрели признаки преступления по части 2 статьи 200.1 УК РФ («Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»).

По данным ФТС, фигурантка прилетела из США транзитом через Турцию. Ее остановили во время выборочного контроля на «зеленом» коридоре. Незадекларированный самозарядный пистолет Colt Combat Commander 45-го калибра с тремя пустыми обоймами обнаружен в ее багаже, а чек она сама достала из нательной сумки. По словам женщины, она не знала о необходимости таможенного декларирования, так как у нее двойное гражданство.

Ранее сообщалось, что в Чите таможенники задержали водителя автобуса, который пытался вывезти в Китай слитки драгметаллов почти на 50 миллионов рублей.

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