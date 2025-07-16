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11:23, 16 июля 2025Силовые структуры

На фото попали найденные в автобусе россиянина золото и серебро на 50 миллионов рублей

В Чите поймали мужчину за попытку вывезти в Китай слитки драгметаллов на ₽47 млн
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

В Чите таможенники задержали водителя автобуса, который пытался вывезти в Китай слитки драгметаллов почти на 50 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных ресурсов»). По ней ему грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до одного миллиона рублей. Он объяснил, что ему неизвестно происхождение найденного в автобусе тайника.

По данным правоохранителей, слитки фигурант спрятал в тайнике, расположенном во вложении в верхней части автобуса. При осмотре транспортного средства таможенники обнаружили прямоугольную балку, прикрученную под багажником на крыше автобуса, а при ее вскрытии нашли 15 металлических слитков. Они были отправлены на экспертизу. В результате установлено, что 13 слитков изготовлены кустарным способом из сплава драгметаллов золота массой 5,6 килограмма и серебра массой более килограмма, а два — из сплава, сделанного на основе меди и цинка.
 
По информации начальника пресс-службы Дальневосточного таможенного управления, контрабанду пресекли сотрудники Читинской таможни в пункте пропуска Забайкальск.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области сотрудники правоохранительных органов задержали «Газель» с сырьем для производства наркотиков на миллиарды рублей.

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