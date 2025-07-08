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15:01, 8 июля 2025Силовые структуры

Появились снимки прибывших в Россию бочек с прекурсорами на шесть миллиардов рублей

ФТС: Во Владимире задержали «Газель» из Азии с прекурсорами на 6 млрд рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Во Владимирской области сотрудники правоохранительных органов задержали «Газель» с сырьем для производства наркотиков на миллиарды рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

По данным ведомства, автомобиль прибыл в Россию из Центральной Азии и следовал на один из складов Владимирской области. Внутри его кузова находились 30 металлических бочек с 1,5 тонны прекурсоров. Их рыночная стоимость составляет 6,4 миллиарда рублей.

Такого количества сырья хватило бы для производства 1,4 тонны синтетических наркотиков. Возбуждено уголовное дело статье о контрабанде.

Ранее сотрудники силовых структур задержали гражданина Эквадора при попытке сбыть 23 килограмма кокаина на территории Санкт-Петербурга.

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