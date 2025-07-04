Изъятый у иностранца кокаин на сотню миллионов рублей попал на видео

Сотрудники силовых структур задержали гражданина Эквадора при попытке сбыть 23 килограмма кокаина на территории Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке и публикует оперативное видео.
На кадрах видно задержание иностранца. Он поясняет, что наркотики ему прислали друзья-соотечественники, а он должен был передать запрещенную посылку покупателю в России. Далее на видео силовики показывают брикеты с кокаином.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ России, всего у мужчины изъяли 23 прямоугольных брикета с наркотиком, общий вес которых составил 23 килограмма. Стоимость такой партии на черном рынке достигает около 100 миллионов рублей.
Гражданина Эквадора уже заключили под стражу.
Ранее в московских аэропортах Шереметьево и Внуково силовики перехватили контрабанду кокаина, спрятанного в посылках с пианино и диджейским пультом.