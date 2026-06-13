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07:29, 13 июня 2026Спорт

Глава ФИФА вызвал гнев властей Италии насмешкой над футбольной сборной страны

Глава ФИФА Инфантино вызвал гнев властей Италии, пошутив над национальной сборной
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Charles Platiau / Reuters

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино вызвал гнев властей Италии насмешкой над национальной футбольной сборной. Министр спорта страны Андреа Абоди посчитал необходимым прояснить этот вопрос телефонным разговором, передает агентство ANSA.

Сборная Италии не смогла провести отбор на третий чемпионат мира подряд. Инфантино в разговоре с журналистами позволил себе пошутить об этом: «При наличии 64 команд Италия, возможно, смогла бы пройти квалификацию. Может быть, нам стоит дойти до 228».

Абоди подчеркнул, что хочет обсудить этот комментарий с глафой ФИФА, поскольку ему интересно узнать его мнение напрямую.

«Учитывая большое расстояние между Италией и Мексикой, телефонный разговор для прояснения ситуации, в зависимости от его планов, будет наилучшим вариантом», — добавил он.

Ранее ФИФА ответила на обвинения в завышении посещаемости матча чемпионата мира. До этого СМИ обратили внимание, что на стадионе в Гвадалахаре «зияли огромные пустые сектора».

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