Марка YSL предложила женщинам сухое масло для волос

Компания YSL обновила линейку косметических средств Black Opium. Об этом корреспонденту Ленты.ру рассказал представитель пресс-службы марки.

В коллекцию вошел, в том числе, увляжняющий лосьон-флюид для тела с запахом кофе и ванили. Также среди новинок — сухое масло для тела и волос с нежирной тестурой. По словам представителей марки, оно придает волосам и коже сияние.

Фото: пресс-служба YSL 1 /2

Дом моды Saint Laurent Paris (ранее Yves Saint Laurent) основан в 1962 году в Париже дизайнером Ивом Сен-Лораном совместно с Пьером Берже. В 2002 году Сен-Лоран принял решение отойти от дел и продал свой бренд холдингу Pinault Printemps Redoute (PPR). Парфюмерное подразделение дома, бренд YSL Beauté, производящий духи и декоративную косметику, в настоящее время принадлежит компании L'Oreal.

Одна из новинок марки — духи под названием Black Opium Nuit Blanche. В состав аромата входят ноты бурбонского перца, флердоранжа, ванили, кофе и сандалового дерева.