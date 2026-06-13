В российском регионе после атаки БПЛА произошло возгорание на морском терминале

На морском терминале в Темрюкском районе произошло возгорание после атаки БПЛА

После атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на морском терминале в Темрюкском районе Краснодарского края произошло возгорание. Об этом сообщил глава российского региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на морском терминале. К сожалению, один человек погиб», — написал губернатор Краснодарского края.

Кондратьев уточнил, что еще три человека пострадали. В ликвидации пожара участвуют 96 специалистов и 30 единиц техники.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил о попадании БПЛА в жилой дом в Нижнекамске. Он добавил, что жители были эвакуированы, для них готовится пункт временного размещения. Пострадали четыре человека.