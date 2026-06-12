Раскрыто число пострадавших при атаке БПЛА на Татарстан

Минздрав: Число пострадавших при попадании БПЛА в дом в Татарстане выросло до четырех

Число пострадавших при попадании беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в дом в Нижнекамске выросло до четырех. Об этом сообщил глава Минздрава Татарстана Альмир Абашев, передает РИА Новости.

«По последним данным, в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу госпитализировано четверо пострадавших при попадании БПЛА в дом в Нижнекамске», — заявил он.

По словам чиновника, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил о попадании БПЛА в жилой дом в Нижнекамске. Он добавил, что жители были эвакуированы, для них готовится пункт временного размещения.