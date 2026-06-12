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08:10, 12 июня 2026Россия

Беспилотник попал в жилой дом в Татарстане

Беспилотник попал в жилой дом в Татарстане, жителей дома эвакуировали
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал в жилой дом в Татарстане. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Рустам Минниханов.

Он заявил, что утром Закамский регион республики подвергся массированной атаке БПЛА противника.

Один из дронов попал в дом. Жители были эвакуированы, в настоящее время готовится пункт временного размещения. «Троим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Минниханов.

Ранее Министерство обороны сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 231 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над регионами России и акваторией Азовского моря.

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