Беспилотник попал в жилой дом в Татарстане

Беспилотник попал в жилой дом в Татарстане, жителей дома эвакуировали

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) попал в жилой дом в Татарстане. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Рустам Минниханов.

Он заявил, что утром Закамский регион республики подвергся массированной атаке БПЛА противника.

Один из дронов попал в дом. Жители были эвакуированы, в настоящее время готовится пункт временного размещения. «Троим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал Минниханов.

Ранее Министерство обороны сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 231 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над регионами России и акваторией Азовского моря.