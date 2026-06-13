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07:50, 13 июня 2026Спорт

Россиянам посоветовали брать пример с Путина

Вице-президент ФХР Ротенберг посоветовал начинать утро с зарядки, как Владимир Путин
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг посоветовал россиянам брать пример с президента страны Владимира Путина ради спортивной формы. Его слова приводит РИА Новости.

Ротенберг обратил внимание на то, что Путин каждое утро начинает с зарядки, а также играет в хоккей. Он заявил, что это личный пример каждому, как можно развиваться и осваивать любую профессию, не забывая о спорте.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил игру президента России Владимира Путина в хоккей. Фетисов заявил, что Путин играет достаточно часто, владея хоккейными фишками, и находится в шикарной физической форме.

В 2011 году по инициативе Путина была создана Ночная хоккейная лига с целью развития массового хоккея в стране. Президент принимает участие в гала-матчах лиги в составе команды «Легенды хоккея».

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