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20:05, 11 июня 2025Спорт

Фетисов оценил игру Путина в хоккей

Депутат Фетисов заявил, что президент Путин играет в хоккей достаточно часто
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил игру президента России Владимира Путина в хоккей. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Фетисов заявил, что Путин играет достаточно часто, владея хоккейными фишками, и находится в шикарной физической форме. «Хоккей для него вид спорта, где ему интересно и есть к чему стремиться», — добавил он.

Ранее Фетисов рассказал, как началось увлечение Путина хоккеем. Он заявил, что предложил Путину научиться кататься на коньках на фестивале борьбы в «Лужниках».

В 2011 году по инициативе Путина была создана Ночная хоккейная лига с целью развития массового хоккея в стране. Президент принимает участие в гала-матчах лиги в составе команды «Легенды хоккея».

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