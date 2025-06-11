Фетисов оценил игру Путина в хоккей

Депутат Фетисов заявил, что президент Путин играет в хоккей достаточно часто

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил игру президента России Владимира Путина в хоккей. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Фетисов заявил, что Путин играет достаточно часто, владея хоккейными фишками, и находится в шикарной физической форме. «Хоккей для него вид спорта, где ему интересно и есть к чему стремиться», — добавил он.

Ранее Фетисов рассказал, как началось увлечение Путина хоккеем. Он заявил, что предложил Путину научиться кататься на коньках на фестивале борьбы в «Лужниках».

В 2011 году по инициативе Путина была создана Ночная хоккейная лига с целью развития массового хоккея в стране. Президент принимает участие в гала-матчах лиги в составе команды «Легенды хоккея».