Фетисов рассказал о начале увлечения Путина хоккеем

Фетисов рассказал, что предложил Путину научиться кататься на коньках

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, как началось увлечение президента России Владимира Путина хоккеем. Его слова приводит РИА Новости.

Фетисов заявил, что предложил Путину научиться кататься на коньках на фестивале борьбы в «Лужниках». После этого ему отправили хоккейную форму. «Президент пообещал мальчишкам, что будет тренироваться с ними. Толкал табуретку, чтобы поймать баланс. Через какое-то время он научился», — поделился Фетисов.

В 2011 году по инициативе Путина была создана Ночная хоккейная лига. Президент принимает участие в гала-матчах лиги в составе команды «Легенды хоккея».

Ранее Фетисов признался, что Путин изменил его жизнь. Он поблагодарил главу государства за то, что тот увидел в нем руководителя.

