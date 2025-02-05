Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Белинда Бенчич
2:0
Завершен
Вероника Кудерметова
Абу-Даби
Анастасия Павлюченкова
Сегодня
17:30 (Мск)
Магда Линетт
Абу-Даби
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
Енисей
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Маттия Беллуччи
Сегодня
21:40 (Мск)
Даниил Медведев
Роттердам
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ — регулярный чемпионат
16:45, 5 февраля 2025Спорт

Фетисов рассказал о начале увлечения Путина хоккеем

Фетисов рассказал, что предложил Путину научиться кататься на коньках
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, как началось увлечение президента России Владимира Путина хоккеем. Его слова приводит РИА Новости.

Фетисов заявил, что предложил Путину научиться кататься на коньках на фестивале борьбы в «Лужниках». После этого ему отправили хоккейную форму. «Президент пообещал мальчишкам, что будет тренироваться с ними. Толкал табуретку, чтобы поймать баланс. Через какое-то время он научился», — поделился Фетисов.

В 2011 году по инициативе Путина была создана Ночная хоккейная лига. Президент принимает участие в гала-матчах лиги в составе команды «Легенды хоккея».

Ранее Фетисов признался, что Путин изменил его жизнь. Он поблагодарил главу государства за то, что тот увидел в нем руководителя.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Идет мощный замес». Российские войска штурмуют окрестности села в Курской области

      Перечислены портящие кожу продукты

      Spotify выписали многомиллионный штраф в России

      Минобороны подтвердило масштабный обмен пленными с Украиной

      Одна страна оплатит поставки украинского зерна в Сирию

      USAID помогало Украине получить доступ к российским активам

      Саперов вызвали на проверку похожего на взрывное устройство предмета в Новой Москве

      Мирный житель пострадал из-за падения обломков дрона в столице российского региона

      Фетисов рассказал о начале увлечения Путина хоккеем

      Юра Борисов ответил на вопрос о церемонии вручения «Оскара»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше